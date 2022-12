Elenco de 'The Last of Us' divulga série no Brasil: "Tem sido fascinante para nós"

Bella, por sua vez, deixou claro sobre como deve enfrentar as críticas dos fãs do game.

"Quando você passa tanto tempo com a equipe e o elenco, fica mais emocionante. Então, eu acho que no final também. É uma experiência tão imersiva jogar esse jogo e você passa muito tempo com esses personagens e gosta de interagir com eles. Então, eu entendo o apego que as pessoas têm a eles na história e há quase um elemento protetor com eles. Mas acho que fizemos um bom trabalho, então não estou preocupada, vai ficar tudo bem!"

The Last of Us estreia em janeiro de 2023 na HBO e HBO Max.