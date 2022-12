'Indigo': RM, do BTS, lança primeiro álbum solo com clipe e pocket show

Indigo conta com 10 faixas, nas quais RM reflete sobre sua trajetória, e tem parcerias com diversos artistas mundialmente famosos, como Erykah Badu, Anderson .Paak e Mahalia. Vale dizer que o álbum foi muito bem recebido, batendo mais de 500 mil vendas no dia do lançamento.

Segundo o astro, o objetivo do CD é mostrar todas as "cores de minha alma".