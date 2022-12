Por que a Rainha Consorte Camilla não terá damas de companhia?

A realeza de 75 anos optou por não ter damas de companhia e nomeará seis mulheres como "companheiras da rainha", confirmou um porta-voz do Palácio de Buckingham à NBC News.

Em um esforço para modernizar o cargo, o papel de "companheira da rainha" será mais informal em comparação com as funções anteriores desempenhadas por damas de companhia. Isso significa que as acompanhantes - uma parte da equipe principal de Camilla, além de sua secretária particular e vice-secretária particular - terão menos responsabilidades administrativas e participarão de menos eventos com a rainha consorte do que as damas de companhia de rainha Elizabeth II.

O porta-voz do Palácio confirmou que o novo grupo será composto pelas amigas de longa data de Camilla, Sarah Troughton, Lady Katharine Brooke, Baronesa Carlyn Chisholm, Lady Sarah Keswick, Fiona, a Marquesa de Lansdowne e Jane von Westenholz, cuja filha apresentou o Príncipe Harry à agora esposa Meghan Markle.

Quanto às ex-damas de companhia de rainha Elizabeth, as três mulheres continuarão fazendo parte da casa do rei como "damas da casa" e ajudarão Sua Majestade a organizar eventos no Palácio de Buckingham, de acordo com o porta-voz. Enquanto isso, as outras duas damas de companhia optaram por se aposentar da vida pública.