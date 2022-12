Harrison Ford está de volta em Indiana Jones 5: assista ao trailer

O ator irá reprisar seu papel como o lendário arqueólogo Indiana Jones em Indiana Jones e o Chamado do Destino, 15 anos após o filme anterior da franquia. No trailer, lançado nessa quinta-feira, 1º de dezembro, podemos conferir uma cidade movimentada e sequências de ação em terra e debaixo d'água, enquanto John Rhys-Davies, que interpreta Sallah, relembra o passado.

"Sinto falta do deserto, sinto falta do mar", diz Sallah, "e sinto falta de acordar todas as manhãs imaginando que aventura maravilhosa o novo dia nos trará."

Indy - agora um professor idoso em uma universidade - diz a Sallah que "aqueles dias vieram e se foram", mas Sallah discorda, acrescentando: "Talvez. Talvez não."

Por meio de cenas de luta em cima de trens e vislumbres do passado, o trailer estabelece uma aventura cheia de magia que leva Indy a cenários de quase morte e fugas tensas - embora nenhum detalhe exato sobre o enredo tenha sido revelado.