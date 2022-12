Brad William Henke, de Orange is the New Black, morre aos 56 anos

O ator de Orange Is the New Black morreu durante o sono no dia 29 de novembro, disse sua agente Sheree Cohen ao E! News.

"Brad era um homem incrivelmente gentil de energia alegre", acrescentou seu empresário Matt DelPiano em um comunicado ao E! News. "Um ator muito talentoso, ele adorou fazer parte desta comunidade... e nós o amamos de volta. Nossos pensamentos estão com sua esposa e família."

A causa de sua morte não foi revelada.

Nascido em Nebraska, Henke frequentou a Universidade do Arizona com uma bolsa de futebol antes de jogar pelo Denver Broncos, de acordo com seu agente. Ele jogou no Super Bowl de 1990, mas as lesões levaram à sua aposentadoria da NFL em 1994.

Depois de deixar os esportes profissionais para trás, Henke encontrou o sucesso como ator, aparecendo em Lost, Dexter, ER, October Road, Law & Order, The Chicago Code, The Stand e mais shows.