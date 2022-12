Os artistas mais ouvidos do mundo no Spotify em 2022

Letra Mais Compartilhada: "Heat Waves", de Glass Animals

Glass Animals continua com tudo, já que "Heat Wave" se tornou a música com a letra mais compartilhada de 2022 no Spotify. De acordo com a plataforma, os ouvintes também compartilham bastante a letra das músicas "Heather", de Conan Gray, "I Love You So", de The Walters, "Summertime Sadness", de Lana Del Rey, e "Somewhere Only We Know", de Keane.