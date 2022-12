Família de Will Smith apoia o ator em seu primeiro tapete vermelho após tapa no Oscar

Emancipation - Uma História de Liberdade é o primeiro filme que Will estrelou desde o incidente do Oscar 2022, onde ele deu um tapa no rosto de Chris Rock após o comediante fazer uma piada sobre a cabeça raspada de Jada (a atriz já comentou no passado que foi diagnosticada com alopecia). Will, que ganhou um Oscar por sua performance em King Richard: Criando Campeãs na mesma noite, depois pediu desculpa para Chris e disse que "meu comportamento foi inaceitável". Ele também renunciou à Academia de Artes e Ciências Cinematográficas e foi banido de seus eventos pelos próximos 10 anos.