Lindsay Lohan e Amanda Seyfried falam sobre rumores de 'Meninas Malvadas 2'

Meu Papai é Noel

Após Papai Noel cair do céu e se machucar na véspera de Natal, Scott Calvin (Tim Allen) é recrutado para ficar no lugar dele. Conforme vai cumprindo o seu novo dever, ele começa a ficar cada dia mais parecido com o velhinho, com barba e barrigão, fazendo com que seu filho comece a suspeitar.