Príncipe William e Kate Middleton chegam ao EUA em meio à controvérsia do palácio

Enquanto a família real lida com as consequências decorrentes de um incidente em evento real, no qual membro da equipe de Rei Charles III fez comentários racistas, o príncipe e a princesa de Gales pousaram em Boston para uma cerimônia do Prêmio Earthshot 2022, nessa quarta-feira, 30 de novembro.

O casal foi fotografado com a prefeita de Boston, Michelle Wu, para iniciar as comemorações perto da prefeitura. A realeza estava agasalhada, com Kate vestindo um casaco verde escuro sobre um vestido xadrez esmeralda. Já William usou um longo casaco preto e terno com gravata combinando com a paleta verde de sua esposa.

Ao pousar, William compartilhou uma declaração refletindo sobre o amor de sua falecida avó, rainha Elizabeth II, pela cidade.

"Catherine e eu estamos muito satisfeitos por estar de volta aos Estados Unidos e somos extremamente gratos ao governador Baker e à primeira-dama de Massachusetts por suas calorosas boas-vindas a Boston", disse ele. "Nesta, nossa primeira visita ao exterior desde a morte de minha avó, gostaria de agradecer ao povo de Massachusetts e particularmente de Boston por suas muitas homenagens prestadas à falecida rainha. Ela se lembrou de sua visita bicentenária de 1976 com grande carinho."