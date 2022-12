Membro da equipe de rei Charles III renuncia após fazer comentários racistas

Fulani, que compareceu à recepção da rainha consorte Camilla sobre a conscientização sobre violência doméstica no Palácio de Buckingham em 29 de novembro, foi ao Twitter para compartilhar seus "sentimentos confusos" sobre a experiência. "10 minutos depois de chegar, um membro da equipe, Lady SH, se aproximou de mim, mexeu no meu cabelo para ver meu crachá", tuitou Fulani - uma mulher negra, cuja organização defende mulheres africanas e caribenhas afetadas por abuso. "A conversa abaixo aconteceu. O resto do evento é um borrão".