Noah Centineo, Pedro Pascal e mais famosos desembarcam em São Paulo para a CCXP 2022

Nos cliques, é possível ver que os astros foram super simpáticos e até atenderam alguns fãs que esperavam por eles. Veja as fotos no vídeo acima!

Para quem não sabe, Pedro Pascal e Bella Ramsey estão promovendo a nova série da HBO, The Last of Us, que foi baseada no jogo homônimo e será lançada em 15 de janeiro. Enquanto isso, Noah Centineo vai participar de um painel da Netflix para divulgar sua nova série Recruta, onde ele encarna um jovem agente secreto da CIA.