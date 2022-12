Príncipe Harry e Meghan Markle compartilham momentos raros em teaser de documentário

Você está cordialmente convidado para o evento real da temporada: a estreia da série documental de príncipe Harry e Meghan Markle.

Nesta quinta-feira, 1º de dezembro, a Netflix lançou o primeiro teaser de Harry e Meghan, chamando a série de seis episódios de um olhar "sem precedentes e aprofundado" sobre o "outro lado" da história de amor do duque e da duquesa de Sussex. E como a própria Meghan diz no teaser - que mostra momentos íntimos do casal junto com uma foto inédita da realeza grávida- "Quando as apostas são tão altas, não faz mais sentido ouvir nossa história de nós?".