Cantor country Jake Flint morre horas após se casar, aos 37 anos

A família e os amigos de Jake Flint estão de luto!

O cantor de Oklahoma, EUA - que é conhecido por músicas como "What's Your Name?" e "Hurry Up and Wait"- morreu aos 37 anos no dia 26 de novembro. O assessor de Flint, Clif Doyal, confirmou que o astro faleceu enquanto dormia, horas após seu casamento com a esposa, Brenda.