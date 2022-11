Vin Diesel faz tributo a Paul Walker no 9º aniversário de sua morte

O ator também é próximo ao irmão de Paul, Cody Walker, e de sua filha de 24 anos, Meadow - com quem Vin subiu ao altar em seu casamento em 2021.

No ano passado, Vin lembrou como o conselho de Paul como pai o ajudou quando ele estava esperando um filho.

"Eu disse a você que estava prestes a ter um bebê e não sabia o que esperar no hospital para onde estava indo depois do trabalho. Nunca esquecerei o que você me disse", lembrou Vin em uma postagem no Instagram em novembro de 2021. "Você disse que muitos caras durões dirão para você esperar do lado de fora da sala de parto, mas isso está errado. Vá lá, corte o cordão umbilical e será o melhor dia da sua vida."