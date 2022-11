Marília Mendonça é a artista mais ouvida do Spotify no Brasil em 2022

Nas paradas mundiais, o artista mais ouvido foi o porto-riquenho Bad Bunny, seguido de Taylor Swift, Drake, The Weeknd e BTS.

Por outro lado, as músicas mais ouvidas do mundo foram "As It Was", de Harry Styles, "Heat Waves", de Glass Animals, "STAY (feat. Justin Bieber)", de The Kid LAROI, "Me Porto Bonito", de Bad Bunny, e "Tití Me Preguntó", de Bad Bunny.