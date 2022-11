A prioridade de Kim Kardashian no acordo de divórcio com Kanye West

Os termos do divórcio - que ainda não foram assinados por um juiz - surgem quase dois anos depois que Kim pediu o divórcio em fevereiro de 2021. Em maio, em The Kardashians, o reality show da família de Kim, a estrela compartilhou suas frustrações com a suposta recusa de Kanye em assinar os papéis do divórcio.

"Eu sabia que tinha que ser feito quando entrei com o processo", disse ela durante o episódio. "Porque eu sabia que não era a situação certa para mim. E agora me sinto super bem."