Anitta entra na lista da Forbes 30 Under 30: veja o agradecimento da cantora!

"O single de sucesso 'Envolver', com 500 milhões de streams no Spotify, levou menos de um dia para compor. Seu álbum 'Versions of Me' foi lançado em três idiomas, conquistando 39 milhões de streams no Spotify – alimentado por mais de 60 milhões de seguidores no Instagram, quase 16 milhões de inscritos no YouTube e uma vitória no VMA de Melhor Projeto Solo – o primeiro para um artista brasileiro."