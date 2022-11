Kylie Jenner é acusada de postar foto dos filhos para "abafar" polêmica da Balenciaga

Recentemente, a estrela de The Kardashians compartilhou algumas fotos que incluíam imagens de Stormi, de 4 anos, seu filho de 9 meses, e Travis Scott no Instagram. O carrossel surgiu quase uma semana depois que a Balenciaga - que frequentemente colaborou com sua irmã, Kim Kardashian - emitiu um pedido de desculpas por sua controversa campanha envolvendo crianças.

E após um usuário do TikTok fez um vídeo acusando Kris Jenner de "dizer a seus filhos para divulgar boas fotos após o escândalo da Balenciaga", Kylie reagiu à alegação.

Confira no vídeo acima!

A resposta de Kylie ao post do TikTok também surgiu menos de 24 horas depois que Kim quebrou o silêncio sobre a controvérsia em torno da marca. (A Balenciaga primeiro emitiu um pedido de desculpas no início desta semana depois que imagens de uma campanha publicitária surgiram com crianças posando com ursinhos de pelúcia que pareciam estar vestidos com acessórios sadomasoquistas).