Clarence Gilyard Jr., de Duro de Matar e Top Gun, morre aos 66 anos

A Universidade de Nevada, Las Vegas (UNLV), onde Gilyard atuou como professor associado na faculdade de belas artes, confirmou seu falecimento e homenageou o legado do ator em um comunicado.

"É com profunda tristeza que compartilho esta notícia", disse a reitora Nancy J. Uscher em uma declaração de 29 de novembro no Instagram. "Seus alunos foram profundamente inspirados por ele, assim como todos que o conheceram. Ele tinha muitos talentos extraordinários e era extremamente conhecido na universidade por sua dedicação ao ensino e suas realizações profissionais. Ele tinha seguidores nacionais e internacionais por meio de seu célebre trabalho no teatro, no cinema e na televisão."

"Sua generosidade de espírito era ilimitada", continuou ela. "Ele estava sempre pronto para contribuir com projetos e apresentações da maneira possível. Lembramos de Clarence com alegria e gratidão por tudo o que ele contribuiu para o a faculdade de belas artes, a comunidade UNLV e, por meio de suas impressionantes realizações pessoais, para o mundo."