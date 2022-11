Jessie James Decker rebate acusações de ter usado Photoshop em foto dos filhos

Jessie James Decker está sem tempo para os haters!

A cantora de "Flip My Hair" se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais após postar uma foto dos filhos que divide com Eric Decker, Vivianne, de 8 anos, Eric Jr., de 7, e Forrest, de 4, durante uma viagem de férias. No clique, as crianças aparecem com o abdômen definido e isso causou um alvoroço no Instagram, com muitas pessoas a acusando de usar Photoshop na imagem. (Veja a foto no vídeo acima!).

No fim, Jessie resolveu rebater os comentários.