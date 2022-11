Gkay comenta sobre partes íntimas de Pedro Sampaio: "Abaixo do cavalo e acima do pônei"

GKay não tem papas na língua na hora de falar sobre sua vida pessoal!

A influencer participou do programa Lady Night, com Tatá Werneck, nessa segunda-feira, 28, e fez várias revelações. Além de ter comentado sobre as partes íntimas de seu ex-ficante Pedro Sampaio, GKay admitiu que já depilou o bumbum de Whindersson Nunes no passado. Quem diria?