Balenciaga admite "erros graves" após gerar revolta com campanhas

Balenciaga

A Balenciaga disse que, enquanto "as investigações internas e externas estão em andamento", a empresa tomará várias medidas, incluindo "revisar de perto nossa organização e formas coletivas de trabalho, reforçando as estruturas em torno de nossos processos criativos e etapas de validação e estabelecendo as bases com organizações que se especializam em proteção infantil e visam acabar com o abuso e a exploração infantil".

"Queremos aprender com nossos erros e identificar maneiras pelas quais podemos contribuir", concluiu o comunicado. "A Balenciaga reitera suas sinceras desculpas pela ofensa que causamos e estende suas desculpas aos talentos e parceiros."

No dia 22 de novembro, depois que as campanhas se tornaram virais, a Balenciaga removeu as imagens e se desculpou "por qualquer ofensa" que as pessoas tiraram das fotos das crianças com os ursinhos de pelúcia no anúncio de final de ano e "por exibir documentos perturbadores" no anúncio de primavera.