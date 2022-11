Dan Reynolds, do Imagine Dragons, e Minka Kelly são vistos em clima de romance

A dupla estava com looks casuais, com Minka vestindo uma regata, leggings e um chapéu de sol e Dan usando uma camiseta branca, shorts e tênis.

A foto surge dias depois que Minka e Dan provocaram rumores de romance ao serem vistos em um jantar no Cafe Stella, em Los Angeles, no dia 26 de novembro. Uma testemunha ocular disse ao E! News que a atriz de Euphoria e o cantor passaram várias horas dentro do restaurante antes de partirem juntos em um Audi SUV dirigido por Minka, com Dan acariciando seus cabelos no banco do passageiro.

O E! News entrou em contato com os representantes de Dan e Minka para comentar e não obteve resposta.