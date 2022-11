Hailey Bieber revela que sofre de cisto ovariano "do tamanho de uma maçã"

A fundadora da Rhode Beauty detalhou um recente desafio de saúde nessa segunda-feira, 28 de novembro, em seu Instagram Stories. Em foto, Hailey é vista levantando o moletom para mostrar a barriga, esclarecendo que a área inchada "não era um bebê".

"Tenho um cisto no ovário do tamanho de uma maçã", escreveu ela em seu Instagram Stories. "Eu não tenho endometriose ou síndrome dos ovários policísticos, mas tive um cisto ovariano algumas vezes e nunca é divertido."

A endometriose, de acordo com a Clínica Mayo, ocorre quando o tecido do útero cresce fora do útero, enquanto a síndrome dos ovários policísticos é o desenvolvimento de cistos ao longo da borda externa do ovário. No caso de Hailey, ela não forneceu informações sobre a natureza de seu cisto, mas detalhou seus sintomas.