Semana de moda sustentável, Brasil Eco Fashion Week, apresenta 20 desfiles em SP

O BEFW já reuniu cerca de 150 marcas orientadas pela sustentabilidade em sua história. Entre as selecionadas para a edição, 20 terão destaque na passarela, entre elas: Alme, Demodê, Ludimila Heringer, collab Rani + Comas, Woolmay Mayden, Sau Swin e VB Atelier.

A abertura ficará a cargo da futurista Lala Deheinzelin, pioneira da Economia Criativa no país abordando o tema "CoCriar o Futuro". Nos painéis, há destaque para Luciana Duarte, da Ethical Fashion Brazil, que mediou debate sobre o tema "Moda Sustentável no Brasil" na 27ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP27) no Egito.