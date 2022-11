Madonna compartilha rara foto ao lado dos 6 filhos

Madonna celebrou o Dia de Ação de Graças ao lado da família!

No dia 25 de novembro, a rainha do pop compartilhou algumas fotos no Instagram mostrando que comemorou o feriado ao lado de seus seis filhos - Lourdes "Lola" Leon, de 26 anos, Rocco Ritchie, 22, David Banda, 17, Mercy James, 16, e as gêmeas Stella e Estere, 10.