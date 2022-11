Kylie Jenner posta novas fotos do filho com Travis Scott

Além de cliques com a família, a estrela também aproveitou a oportunidade para mostrar sua enorme árvore de Natal, que recentemente foi montada em sua casa.

No vídeo postado no dia 27 de novembro, no qual Stormi surge maravilhada com a decoração, Kylie deixou mais do que claro que eles estão prontos para comemorar essa época do ano, escrevendo: "Essa é a estação".