Richarlison revela que pretende ficar com Anitta após a Copa

Richarlison está conquistando o coração dos torcedores brasileiros, mas já está de olho em outra pessoa!

Após o jogador - que ganhou o apelido carinhoso de Pombo - se tornar um dos assuntos mais falados da web por seu ótimo desempenho nos jogos da Copa do Mundo de Qatar, os fãs dele desenterraram uma entrevista do ano passado na qual Richarlison revela que pretende ficar com Anitta depois do vencer evento mundial. Será que vai rolar?

Veja o que ele disse no vídeo acima!