Gisele Bündchen apoia Tom Brady após ele fazer post homenageando o filho

O jogador do Tampa Bay Buccaneers - que anunciou a aposentadoria em fevereiro, mas mudou de ideia após um mês - revelou recentemente que pretende dar prioridade aos seus filhos durante o divórcio.

"Muitos profissionais enfrentam situações onde estão com problemas no trabalho e em casa", disse ele no dia 31 de outubro durante o podcast Let's Go! With Tom Brady, Larry Fitzgerald and Jim Gray. "Obviamente, a boa notícia é que tudo foi bem amigável e eu estou focado em duas coisas: cuidar de minha família - e com certeza meus filhos - e dar o meu melhor para ganhar os jogos".