Pete Davidson e Emily Ratajkowski são flagrados juntos em jogo de basquete

Para o date em quadra, o ex-comediante do Saturday Night Live manteve seu visual casual usando um moletom azul marinho e óculos escuros, enquanto a modelo vestiu um casaco marrom North Face combinado com jeans skinny e botas até o joelho. De acordo com testemunhas, a dupla foi flagrada pelas câmeras durante o jogo.

Veja os cliques do flagra no vídeo acima!

No início deste mês, uma fonte próxima à Emily disse exclusivamente ao E! News que os dois "saíram em alguns encontros". Embora as estrelas se conheçam há anos, a fonte compartilhou que eles se reconectaram depois que "Pete mandou uma mensagem para Emily querendo se encontrar para conversar".

No dia 16 de novembro, aniversário de 29 anos de Pete, os dois foram vistos juntos na cidade de Nova York. Ao lado do comediante, a atriz de 31 anos foi fotografada segurando um pacote embrulhado da livraria Three Lives & Company de Nova York, possivelmente um presente para Pete.