Saiba o motivo da briga de Biel em show que viralizou nas redes sociais

"Acordei e já vim aqui falar com vocês, porque vocês estão vendo o vídeo aí; ontem, a gente estava na gravação do DVD do Gusttavo Lima, e foi atacado por um rapaz totalmente desequilibrado, já chegou dando murro, acertando a Tays, me acertando, acertando quem estava ao redor, mulheres, o meu amigo... Eu não tenho sangue de barata, desculpa. Esse vídeo mostra toda a reação. Não consegui simplesmente ir embora depois de alguém totalmente desequilibrado atacar a gente."