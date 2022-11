Kim Kardashian quebra silêncio sobre campanha polêmica da Balenciaga

"Pedimos sinceras desculpas por qualquer ofensa que nossa campanha de fim de ano possa ter causado", disse o comunicado da empresa. "Nossas bolsas de urso de pelúcia não deveriam ter sido apresentadas com crianças nesta campanha. Removemos imediatamente a campanha de todas as plataformas."

No post de Kim, a fundadora do SKIMS - que é mãe de North West, de 9 anos, Saint West, de 6, Chicago West, de 4 e Psalm West, de 3, fruto da relação com o ex Kanye West - pediu desculpas e acredita que "eles entendem a gravidade do problema e tomarão as providências necessárias para que isso nunca mais aconteça".

Quanto ao seu futuro com Balenciaga, Kim, de 42 anos, disse que está atualmente "reavaliando" seu relacionamento com a marca, "baseando-se em sua disposição de aceitar a responsabilidade por algo que nunca deveria ter acontecido - e as ações que estou esperando vê-los tomar para proteger as crianças."

A controvérsia da campanha surge um mês depois que a Balenciaga cortou os laços com Kanye, outro colaborador frequente, após comentários polêmicos que o rapper fez sobre a morte de George Floyd em um episódio de 15 de outubro do podcast Drink Champs - que já foi retirado.

A Kering, empresa controladora da Balenciaga, disse ao Woman's Wear Daily em uma declaração de 21 de outubro: "A Balenciaga não tem mais nenhum relacionamento nem planos para projetos futuros relacionados a este artista".