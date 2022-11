Irene Cara, cantora das músicas de Flashdance e Fame, morre aos 63 anos

Ela também apareceu em quatro musicais da Broadway - Maggie Flynn, The Me Nobody Knows, Via Galactica e Got Tu Go Disco.

Mas foi o drama musical de 1980, Fame, que a lançou para a fama internacional. O filme girava em torno de uma escola de artes cênicas, onde Cara interpretou a estudante Coco Hernandez e cantou quatro canções, incluindo o hit "Fame", da trilha sonora do filme.

A nativa de Nova York também co-escreveu e interpretou o single principal "Flashdance ... What a Feeling" da trilha sonora do filme de 1983, Flashdance, estrelado por Jennifer Beals que interpretou uma dançarina que aspira se tornar uma bailarina profissional. A canção rendeu a Cara um Grammy de Melhor Performance Vocal Pop Feminino, e um Oscar de Melhor Música por Canção Original.

Em 1984, Cara co-estrelou com Clint Eastwood e Burt Reynolds no filme City Heat. Mais tarde, no final dos anos 80 e início dos anos 90, Cara fez trabalhos de narração para filmes de animação infantil, como Happily Ever After. Seu último papel na tela foi em um episódio da série de TV, Hearts Are Wild, em 1992.