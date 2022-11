Héctor Bonilla, famoso no Brasil por Chaves, morre aos 83 anos

O ator de Un Padre no tan Padre, recebeu dois prêmios Ariel de Melhor Ator Coadjuvante e Melhor Ator Principal.

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, se pronunciou sobre a morte do ator: "Lamento a morte de Héctor Bonilla, um grande ator, honesto e sempre com convicções firmes. Um abraço à Sofia, seus filhos, família e amigos."

Ele deixa os filhos, Leonor, Sergio e Fernando Bonilla, e sua esposa, a também atriz Sofía Álvarez.