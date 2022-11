Ben Platt e Noah Galvin, de Dear Evan Hansen, estão noivos: veja as fotos

O casal compartilhou o anúncio no Instagram nesta sexta-feira, 25 de novembro.

"Ele concordou em sair comigo para sempre", Ben escreveu na legenda das fotos do pedido, que aconteceu em um telhado decorado com flores e velas no restaurante Laser Wolf no Brooklyn, em Nova York.

E Noah não apenas disse sim. "Eu disse sim uhull", lembrou ele em seu próprio post, "e depois chorei por cerca de 7 horas."

Ben fez o pedido com um anel de ouro Grace Lee, que apresenta um diamante central cercado por duas esmeraldas.

Depois de ver suas postagens, vários amigos famosos do casal enviaram mensagens de parabéns. "ESTOU TÃO FELIZ E NÃO PAREI DE CHORAR", escreveu Beanie Feldstein nos comentários. "Mazel, Mazel!", adicionou Lin-Manuel Miranda.

Veja as fotos do pedido no vídeo acima!

Como os fãs devem se lembrar, Noah assumiu o papel titular em Dear Evan Hansen depois que Ben deixou o musical vencedor do Tony Award em 2017. Eles desenvolveram uma amizade e mais tarde formaram uma conexão romântica.