Saga Crepúsculo de volta! Confira datas de exibições nos cinemas brasileiros

Em comemoração aos 10 anos do fim da franquia, a Paris Filmes irá relançar os longas nos cinemas brasileiros, e também como forma de agradecimento por tantos anos de parceria do público.

Será lançado um filme por semana, começando por Crepúsculo, no dia 1º de dezembro. Em seguida, Lua Nova chegará nas telonas no dia 8 de dezembro, com Eclipse vindo na sequência no dia 15.

Os dois últimos longas da saga, Amanhecer partes 1 e 2 vão reestrear nos dias 20 e 27 de dezembro, respectivamente.