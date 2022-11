Ator de Round 6, Oh Yeong-su, é acusado de assédio sexual

A agência de notícias AFP revelou que o ministério da cultura coreano retirou do ar um comercial de TV do governo sobre inovação regulatória no qual Oh aparecia, após a acusação.

Em Round 6, Oh interpretou o competidor mais velho do jogo Oh II-nam. O papel lhe rendeu o troféu do Globo de Ouro como melhor ator coadjuvante em série ou minissérie para TV e uma indicação como melhor ator coadjuvante em série dramática no Emmy.