Gerard Piqué testemunhará a favor ou contra Shakira?

Em 2018, promotores espanhóis acusaram a vencedora do Grammy de sonegação de impostos, acusando-a de não pagar até 14,5 milhões de euros (cerca de US$ 14,7 milhões) em impostos entre 2012 e 2014.

De acordo com a Associated Press, os promotores alegam que a estrela viveu principalmente na Espanha durante esse período, embora a residência oficial da cantora tenha sido listada nas Bahamas, de acordo com uma investigação do The Guardian. (Por lei, as pessoas físicas são consideradas residentes na Espanha se passarem mais de 183 dias na Espanha durante um ano civil ou se o país for o centro de seus interesses econômicos).