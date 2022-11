Zayn Malik retorna para a música com cover de "Angel", música de Jimi Hendrix

Zayn Malik está de volta!

O cantor retornou à música para homenagear o que seria o aniversário de 80 anos do falecido artista musical Jimi Hendrix (que nasceu no dia 27 de novembro de 1942).

No dia 25 de novembro, o ex-One Direction divulgou a sua versão da canção de 1971 do guitarrista, "Angel", que foi lançada originalmente no álbum póstumo do astro, The Cry of Love.