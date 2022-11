Jennifer Lopez anuncia novo álbum com vídeo de transformação de 20 anos

"Os vinte anos entre aqueles sonhos de juventude e o mundo adulto de amor e família que abraçamos naquele dia", ela escreveu em seu boletim informativo "On The JLo" em setembro, "trouxe mais para este casamento do que qualquer um de nós jamais poderia ter imaginado".

A track list—inclui "Dear Ben pt. ll", em referência à canção de 2002 de J.Lo, "Dear Ben". Veja abaixo:

1. "This Is Me … Now"

2. "To Be Yours"

3. "Mad in Love"

4. "Can't Get Enough"

5. "Rebound"

6. "not. going. anywhere."

7. "Dear Ben pt. ll"

8. "Hummingbird"

9. "Hearts and Flowers"

10. "Broken Like Me"

11. "This Time Around"

12. "Midnight Trip to Vegas"

13. "Greatest Love Story Never Told"