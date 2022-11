Liam Payne é visto com Kate Cassidy após término com Maya Henry

O ex-membro do One Direction e sua nova paixão foram fotografados em um jantar em Londres, fazendo desta sua segunda aparição pública desde que foram vistos em uma festa de Halloween.

Para o passeio do dia 22 de novembro, Liam exibiu um visual todo preto, incluindo blazer de camurça e calça de alfaiataria. Kate, andando de mãos dadas com Liam, surgiu em um conjunto de jaqueta e calça de verniz, com sutiã de renda preto. A influenciadora combinou seu visual com joias prata e scarpins pretos com tiras de brilho.

O romance segue a separação de Liam no início deste ano com a ex Maya Henry, com quem ele namorava desde 2019. Os dois ficaram noivos em agosto de 2020, embora tenham se separado temporariamente em junho de 2021. Na época da separação, Liam - que compartilha o filho de 5 anos, Bear, com a ex Cheryl Cole - revelou que "não era muito bom em relacionamentos".