Kim Kardashian e Tristan Thompson se unem em jantar no Centro de Detenção Juvenil

Antes do feriado, a estrela de The Kardashians e o jogador do Chicago Bulls - que tem dois filhos com a ex Khloé Kardashian - compareceram a um jantar para detentos no Camp Kilpatrick, o centro de detenção juvenil da Califórnia que inspirou o filme de 2006, Gridiron Gang. Como visto nas fotos do Instagram compartilhadas por Kim em 24 de novembro, os dois conversaram com um grupo de adolescentes, cujos rostos foram borrados, antes de se sentarem para uma refeição com o grupo.

"Este ano estou muito grata pelas pessoas que conheci em todas as prisões do país", escreveu a dona da SKIMS na legenda. ""

Elogiando seus companheiros de jantar por fazerem "grandes mudanças em suas vidas", Kim continuou: "Minha parte favorita em nosso jantar foi dar a volta à mesa e ouvir quais são seus sonhos e aspirações. Mal posso esperar para vê-los todos se tornarem realidade."