Joe Jonas revela que quase interpretou o Homem-Aranha nos cinemas

Jonas já trabalhou como ator na série do Disney Channel, Jonas, e nos filmes televisivos do Camp Rock antes de fazer audição para o Homem-Aranha. Em seguida, o cantor, que também é integrante da banda DNCE, focou em sua carreira musical por muitos anos antes de voltar para a atuação durante a pandemia da COVID-19. No ano passado, ele apareceu em dois episódios de The Righteous Gemstones e também entrou no elenco do filme sobre guerra Irmão de Honra, lançado no dia 23 de novembro.