Kate Middleton usa joia histórica em evento de Rei Charles III

Marcando a primeira visita de estado de rei Carlos III como monarca, a jovem de 40 anos juntou-se ao marido príncipe William, para dar as boas-vindas ao presidente da África do Sul no Horse Guards Parade de Londres.

Para o evento cerimonial em 22 de novembro, Kate optou por um vestido roxo de uma de suas estilistas britânicas favoritas, Emilia Wickstead, e completou o visual com um chapéu combinando, sapatos de camurça de bico fino e algumas joias especiais.

Além de usar um conjunto de brincos de diamante e pérola que pertenceram a sua falecida sogra, princesa Diana, a realeza exibiu o famoso broche de três penas de rainha Alexandra, que apresenta o emblema de penas do Príncipe de Gales, conforme observado no site The Court Jeweller.

O broche - feito de diamantes e rubis com um pingente de esmeralda - remonta a 1863, quando foi presenteado à rainha Alexandra em seu casamento com rei Edward VII, que era então o príncipe de Gales, informa o site. O diamante foi usado em várias ocasiões por Diana até sua morte em 1997 e pela rainha consorte Camilla a partir dos anos 2000.

Confira as fotos do look no vídeo acima!