Kris Jenner manda indireta a Tristan ao discutir nomes para filho de Khloé

Deixando de lado o dilema do nome, Kris reservou um tempo para homenagear o momento de Khloé enquanto sua família continua a se expandir.

"Há muito tempo venho dizendo à Khloé como é especial criar um bando de crianças porque é uma dádiva ter um irmão ou uma irmã", disse ela no confessionário. "Ela vai ser a melhor mãe de menino do mundo."

Além de seu novo filho, Khloé e Tristan também são pais de True Thompson, de 4 anos.

Kris também reconheceu que a relação com Tristan - que foi atingido por um processo de paternidade no ano passado antes que os resultados dos testes confirmassem que ele era o pai de Theo, de 11 meses, com Maralee Nichols - não foi fácil. "Eu só quero dizer que estou muito orgulhosa de você", disse a momager à filha. "Você é a melhor mãe em todo o universo. Estou tão orgulhosa da maneira como você lidou com isso com o bebê."