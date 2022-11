Jenna Ortega, de Wandinha, diz que fazia autópsia em animais

Enquanto refletia sobre sua amizade com Maddie Ziegler, a atriz de Scream revelou que ela e a estrela de Dance Moms se tornaram amigas tão rápido porque, como ela diz, ambas são "esquisitas".

"Ela é uma das minhas melhores amigas de todos os tempos", lembrou Jenna durante uma aparição na série do YouTube, Autocomplete Interview, da Wired. "Ela era alguém com quem me identifiquei instantaneamente. Fizemos um filme chamado The Fallout alguns anos atrás, e sinto que Maddie e eu somos a mesma pessoa em fontes diferentes."

Jenna continuou a elaborar, compartilhando um antigo hábito que ela acha que a coloca firmemente na categoria dos "esquisitos".

