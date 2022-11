Namorada de Rodrygo anuncia término na véspera da estreia do Brasil na Copa do Mundo

Vocês querem drama antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo no Qatar? Então, toma! A namorada de Rodrygo, uma das promessas do futebol brasileiro, anunciou o término com o jogador neste 23 de novembro, ou seja, véspera da estreia da Seleção Brasileira no Mundial.

Luana Atik foi ao Instagram Story e abriu uma caixinha de perguntas para seus seguidores. Em uma delas, a musa disse que estava solteira.