Ex-noiva de Aaron Carter celebra primeiro aniversário do filho deles com fotos da família

O aniversário do filho está acontecendo mais de duas semanas após Aaron ter sido encontrado morto em sua casa na Califórnia. Ele tinha 34 anos.

"Eu só queria ter mais pessoas para me ajudar com isso", disse Melanie, que teve um romance ioiô com Aaron por dois anos, para a People no dia 7 de novembro. "Agora eu vou criar o nosso filho como uma mãe solteira e esse é o pior dia de minha vida, mas eu tenho que ser forte pelo nosso filho".