Você precisa ver Jungkook no clipe de "Dreamers" para a Copa do Mundo no Qatar

"Antes de subir no palco fiz alguns monitoramentos e todos diziam que eu estava nervoso. Está correto. Na verdade, eu estava nervoso. (risos). Sinceramente, seria mentira dizer que eu não estava nervoso. Eu estava bem, mas quando saí do palco, depois de me apresentar, senti que eu estava um pouco nervoso. Eu aprendi a coreografia sozinho assim que eu cheguei, aprendi assistindo a um vídeo e adicionei um pouco do meu estilo. Fiz uma boa performance assim."