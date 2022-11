Kourtney Kardashian revela que guarda mecha de cabelo de Reign Disick

E apesar de Kourtney ter afirmado que poderia mostrar a mecha para Khloé, a irmã recusou o convite. "Não, eu estou bem", respondeu ela. "É como se fosse a Rapunzel?".

Hoje em dia, Reign está com o cabelo curtinho após ter raspado as madeixas. Antes dele mudar seu look, Kourtney sempre defendeu o pequeno de pessoas que criticavam seus cabelos longos. Após ela publicar no Instagram uma série de fotos de uma viagem em família que aconteceu em outubro de 2019, uma internauta comentou: "Você realmente precisa cortar o cabelo dele". A fundadora do Poosh respondeu: "E você precisa parar de se preocupar com filhos que não são seus. Ele é um garoto feliz".